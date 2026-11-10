শীত আসার আগেই শুষ্ক হয়ে উঠছে হাতের পাতা? যা করবেন ও যা করবেন না

শীত আসার আগেই শুষ্ক হয়ে উঠছে হাতের পাতা? যা করবেন ও যা করবেন না
শীত আসতে আরও দেরি। কিন্তু কারও কারও ত্বক যেন একটু বেশিই শুষ্ক হয়ে উঠেছে এখনই। অনেকের হাতের আঙুলের ডগা এবং নখের চারপাশের ত্বক থেকে চামড়া উঠছে। চামড়া উঠতে উঠতে একেবারে রক্তও বের হয় অনেক সময়। কিন্তু সহজে সারে না। সে ক্ষেত্রে এর সঠিক কারণটা খুঁজে বের করতে হবে; পাশাপাশি কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে।
যে কারণে হাতের পাতা অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে ওঠে
ঘন ঘন হাত ধোয়া
বারবার হাত ধোয়ার ফলে ত্বক খোসার মতো উঠতে শুরু করতে পারে। বারবার ধোয়ার কারণে ত্বকের শুষ্কতা এবং রুক্ষতা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এটি ত্বকের প্রাকৃতিক তেলের স্তরকে নষ্ট করে। এই সমস্যা রোধে হাত ধোয়ার পরে ময়শ্চারাইজার বা হ্যান্ড ক্রিম দিতে হবে। আর হাত ধোয়ার জন্য কম ক্ষারযুক্ত সাবান এবং হালকা গরম বা ঠান্ডা জল ব্যবহার করুন।
রাসায়নিক ব্যবহার
কঠোর রাসায়নিকযুক্ত পণ্য ব্যবহার আপনার ত্বকের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে আঙুলের ডগায় এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাবান, স্যানিটাইজার, ডিওডোরেন্ট, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মলম ইত্যাদিতে কঠোর রাসায়নিক থাকতে পারে। শুষ্ক ত্বক থাকলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে এই পণ্যগুলো ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। কারণ, এগুলো জ্বালা ও চুলকানির কারণ হতে পারে। কৃত্রিম সুগন্ধি এবং প্রিজারভেটিভযুক্ত পণ্য ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। যদি আপনার ত্বক সংবেদনশীল হয়, তাহলে কোনো নতুন পণ্য ব্যবহার করার আগে একটি প্যাচ পরীক্ষা করুন।
দাঁত দিয়ে আঙুলের ডগা চিবানো
আঙুলের ডগা চিবানোর ফলে ত্বক খোসা ছাড়তে পারে। কিছু শিশু, এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদেরও এই অভ্যাস থাকতে পারে। লালা ত্বককে অতিরিক্ত আর্দ্র করে তুলতে পারে এবং ত্বকের পরত উঠে যেতে পারে।
ভিটামিনের অভাব
ভিটামিন বি৩ বা নিয়াসিনের অভাবে ত্বকের পরত ওঠা শুরু হতে পারে। ভিটামিন বি৩ ত্বকের সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। এটি ত্বকের আর্দ্রতা এবং সুরক্ষার স্তরের কার্যকারিতা উন্নত করে। খাদ্যতালিকায় তাই ডিম, চিনাবাদাম, হাঁস বা মুরগির মাংস, মাছ, গোটা শস্য এবং ডালজাতীয় নিয়াসিন সমৃদ্ধ খাবার রাখতে পারেন।
একজিমা ও সোরিয়াসিস
একজিমা বা সোরিয়াসিস হলেও এমন হতে পারে। তাই ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানযুক্ত পণ্য ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। ঘন ঘন আপনার হাত ময়শ্চারাইজার করুন, বিশেষ করে গোসলের পরে। হাত ধোয়ার জন্য গরম পানির ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। চুলকানি বা লালচে ভাব অনুভব করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সোরিয়াসিসের ফলে ত্বকে লাল, খসখসে, খসখসে দাগ পড়ে। এর ফলে চামড়াও উঠতে পারে। যদিও সোরিয়াসিসের কোনো প্রতিকার নেই, তবু আপনি মলম এবং ক্রিমের মতো সাময়িক চিকিৎসার মাধ্যমে আরাম পেতে পারেন।
যত্ন যেমন হওয়া চাই
সাধারণ সমস্যা হয়ে থাকলে ওষুধ ছাড়াই ঘরোয়া উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। যা ব্যবহার করতে পারেন।
মধু মাখুন
আক্রান্ত স্থানে কয়েক ফোঁটা মধু মাখুন। আধা ঘণ্টা রেখে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। এভাবে দিনে তিনবার ব্যবহার করুন। মধু প্রাকৃতিক ইমোলিয়েন্ট, ফলে ত্বকের এ ধরনের সমস্যা সমাধানে এটি খুব ভালো কাজ করে।
দুধের প্রলেপ দিন
দুধ ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে এবং ত্বকের সুরক্ষাকবচ শক্তিশালী করে। ঈষদুষ্ণ দুধে আঙুল ভিজিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। এরপর ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ভালো ফল পাবেন।
অ্যালোভেরা জেল ও পেট্রোলিয়াম জেলি
এই দুটি একসঙ্গে মিশিয়ে রাতে হাতে মেখে ঘুমান। খুব বেশি পরিমাণে মাখতে হবে। এভাবে নিয়মিত করলে হাতের সমস্যাও সমাধান হবে, সৌন্দর্যও বাড়বে।
সূত্র: স্টাইলক্রেজ ও অন্যান্য
ক্যাপশন
অ্যালোভেরা জেল ও পেট্রোলিয়াম জেলি একসঙ্গে মিশিয়ে রাতে হাতে মেখে ঘুমান। ছবি: পেক্সেলস
কৃত্রিম সুগন্ধি এবং প্রিজারভেটিভযুক্ত পণ্য ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। ছবি: পেক্সেলস