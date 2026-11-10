আজকের রাশিফল: ভুলে বসের হোয়াটসঅ্যাপে রোমান্টিক মেসেজ যেতে পারে, আর্থিক অবস্থা ভালো

আজকের রাশিফল: ভুলে বসের হোয়াটসঅ্যাপে রোমান্টিক মেসেজ যেতে পারে, আর্থিক অবস্থা ভালো
মেষ রাশি: মার্চ ২১-এপ্রিল ১৯
আজ সকাল থেকেই মেজাজ থাকবে শেয়ারবাজারের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফের মতো ভীষণ উদ্বায়ী। সামান্য কারণে বাস কিংবা সিএনজিচালকের সঙ্গে পাঁচ টাকার খুচরা ফেরত নিয়ে মহাভারত রচনার মেজাজ তৈরি হতে পারে। অফিসে গিয়ে বসের দেওয়া অতিরিক্ত কাজের ফাইল দেখে মেজাজ না হারিয়ে ঠান্ডা মাথায় কফিতে চুমুক দিন; মনে রাখবেন, বর্তমান বাজারে ডিম, পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচের যে দাপট চলছে, তাতে হুট করে চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে থাকার চিন্তা মোটেও লাভজনক হবে না। আর্থিক লেনদেনে আজ হুট করে কোনো চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে অনলাইন শপিং বা ঝুঁকিপূর্ণ স্কিমে পা দেবেন না, নতুবা পকেটের টাকা ডিজিটাল গতিতে উধাও হয়ে যাবে। ভালোবাসার মানুষকে আজ কিছুটা ছাড় দিন; ভুল করেও তার সাজগোজ বা ওজন নিয়ে কথা বলতে যাবেন না, নতুবা সন্ধ্যার ট্রাফিকের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী জ্যাম লেগে যাবে আপনার প্রেম জীবনে।
বৃষ রাশি: এপ্রিল ২০-মে ২০
আজ অলসতা ও খাবারের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা মহাজাগতিক রেকর্ড গড়তে পারে! সকালের অ্যালার্ম বাজলে বিছানা ছেড়ে ওঠাকে মৌলিক অধিকার খর্ব করার শামিল বলে মনে করবেন। কর্মক্ষেত্রে ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আপনার আসল গবেষণা চলবে বিকেলের নাশতায় কোথায় বিরিয়ানি বা কাচ্চিতে বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি বেশ চ্যালেঞ্জিং; ফুড ডেলিভারি অ্যাপগুলোর অফার দেখে বারবার অর্ডার করতে গেলে জমানো বাজেটে বরফ গলার মতো পতন ঘটবে। প্রেমে সঙ্গীর গভীর কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক আলোচনার উত্তরে আপনি যদি বিরিয়ানির আলুর সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা শোনাতে যান, তবে সম্পর্ক জটিল হতে বাধ্য। ড্রয়িংরুমের সোফা থেকে ফ্রিজ পর্যন্ত কয়েক কদম হাঁটাকে আজ শরীরচর্চা বলে চালিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
মিথুন রাশি: মে ২১-জুন ২০
আজ আপনার জিব আর মস্তিষ্ক যেন একদম ফাইভ-জি স্পিডে প্রসেস করবে! অফিসে কফি মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে টেকনোলজির ভবিষ্যৎ থেকে শুরু করে পাড়ার লেটেস্ট খবর নিয়ে এমন এক বক্তৃতা দেবেন যে সহকর্মীরা কাজ ফেলে পালিয়ে বাঁচবে। তবে অতিরিক্ত বকবক করতে গিয়ে অন্যের মনের গোপন সত্য হাটে হাঁড়ি ভেঙে প্রকাশ করে বিপদে পড়ার ষোল আনা আশঙ্কা রয়েছে। টাকা-পয়সার দিক দিয়ে দিনটি কিছুটা চঞ্চল; ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে ট্রাভেল ভ্লগ দেখে চট করে কোথাও ট্যুর বুক করার ভূত চাপতে পারে, তবে ব্যাংকের অ্যাপ খুলে ব্যালেন্সের অবস্থা দেখলে সেই ভূত নিমেষেই পালাবে। প্রেমে আজ রোমান্টিক মেসেজ পাঠানোর আগে চ্যাটিং উইন্ডো ভালো করে দেখে নিন, নয়তো ‘আই লাভ ইউ’ মেসেজটি ভুল করে সঙ্গীর বদলে বসের হোয়াটসঅ্যাপে চলে যেতে পারে!
কর্কট রাশি: জুন ২১-জুলাই ২২
আজ আপনার ইমোশন বা অনুভূতির মিটার একদম পারদ ছাড়িয়ে যাবে। খবরের কাগজে বা টিভিতে কোনো ছোট দুঃখের খবর দেখলেও আপনার মনে হবে গোটা পৃথিবীর কষ্ট একাই বুকে চেপে বসে আছেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর সামান্য কাজের সমালোচনাকে নিজের অস্তিত্বের ওপর আন্তর্জাতিক চক্রান্ত হিসেবে ধরে নিয়ে মন খারাপ করবেন না; তারা আপনার রিপোর্টের ফরম্যাট নিয়ে কথা বলছে, আপনার ব্যক্তিত্ব নিয়ে নয়। খরচের দিক থেকে আজ খুব সাবধান, মন খারাপের দোহাই দিয়ে অনলাইনে থেরাপিউটিক কেনাকাটা বা কেক-পেস্ট্রি খেয়ে মানিব্যাগ ফাঁকা করবেন না। সঙ্গীকে আজ নিজের সাইকিয়াট্রিক থেরাপিস্ট বানানোর চেষ্টা বন্ধ করুন। রাতে শোয়ার আগে খবরের আপডেট না দেখে শান্ত মনে একটু ভালো গান শুনে ঘুমাতে যাওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।
সিংহ রাশি: জুলাই ২৩-আগস্ট ২২
আজ নিজেকে দেখে মনে হবে আপনি যেন দেশের প্রধান উপদেষ্টা কিংবা কোনো বহুজাতিক টেক জায়ান্টের সিইও, যাকে ভুল করে একটি ছোট অফিসে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে! আপনার অহংকার ও রাজকীয় ভাব আজ চরম শিখরে থাকবে। তবে মনে রাখবেন, অফিসে বসের সামনে নিজের ভাবসাব দেখাতে গেলে বস কিন্তু আপনাকে ‘অফিশিয়াল লে-অফ’ করে দিতে সেকেন্ডও ভাববেন না। আর্থিক দিক ভালো হলেও মহারাজা সেজে সহকর্মীদের কফি আর লাঞ্চ ট্রিট দিয়ে শেষ বয়সের পেনশন ফান্ড আজকেই শেষ করে ফেলবেন না। প্রেমে আজ নাটকীয়তার অভাব হবে না; সঙ্গীকে বিশাল কোনো ডিনার বা সারপ্রাইজ দিতে চাইতে পারেন, তবে বেশি ভাব মারতে গিয়ে ব্যাপারটা যেন হাসির খোরাকে পরিণত না হয় সেদিকে সতর্ক থাকুন।
কন্যা রাশি: আগস্ট ২৩-সেপ্টেম্বর ২২
আজ আপনার ভেতরের পারফেকশনিস্ট ভূত এত কড়াভাবে জেগে উঠবে যে অফিসের সহকর্মীদের মেইলের ভুল ব্যাকরণ আর ঘরের কোথায় কতটা ধুলা জমেছে তা নিয়ে লাল দাগ দেওয়া শুরু করবেন। আপনার এই নিখুঁত কাজের ভঙ্গি বস পছন্দ করলেও সহকর্মীরা কিন্তু লাঞ্চের সময় আপনাকে দেখে অন্য টেবিলে কেটে পড়তে পারে। আর্থিক লেনদেনে আজ আপনি পাই-পাই হিসাব রাখবেন, তবে রিকশাওয়ালার সঙ্গে তিন টাকার খুচরা নিয়ে দশ মিনিট দরদাম করাটা কিন্তু আপনার ইমেজের সঙ্গে একেবারেই মানায় না। প্রেমে ত্রুটি খোঁজার চশমাটা আজ পকেটে রেখে দিন; আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকাকে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করুন, তিনি কোনো নিখুঁত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এআই বট নন!
তুলা রাশি: সেপ্টেম্বর ২৩-অক্টোবর ২২
আজ আপনার দিনের সবচেয়ে বড় শত্রু হবে মারাত্মক সিদ্ধান্তহীনতা। সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনটা পরে অফিসে যাবেন—সাদা শার্ট নাকি নীল—এই চিন্তা করতেই এক ঘণ্টা সাবাড় হয়ে যাবে। কাজের জায়গায় দুই সহকর্মীর করপোরেট ক্যাটফাইটিং মেটাতে গিয়ে নিজেই মাঝখানে পড়ে দুই পক্ষের গালি খেতে পারেন, তাই অন্যের ঝামেলায় মধ্যস্থতা করার সুচিন্তা আজ বাদ দিন। আর্থিক ক্ষেত্রে লোভনীয় অনলাইন সেল দেখে ড্রেস বা গ্যাজেট কেনার মেজাজ হলেও ক্রেডিট কার্ডের লিমিটের কথা ভাবুন। প্রেমে আজ মিষ্টি সম্পর্ক থাকবে, তবে ভুল করেও প্রাক্তনের সঙ্গে বর্তমান সঙ্গীর তুলনা টানবেন না; এতে শান্ত পরিবেশ মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি: অক্টোবর ২৩-নভেম্বর ২১
আজ আপনার চলাফেরায় থাকবে শার্লক হোমসের মতো একধরনের রহস্যময় গোয়েন্দা ভাব। রাস্তায় কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেও মনে হবে পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গভীর সাইবার ষড়যন্ত্র বা ভূরাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে! অফিসে সবাইকে সন্দেহের চোখে না দেখে টেবিলে জমে থাকা ফাইলের দিকে মনোযোগ দিন, নতুবা ডেডলাইন মিস করে আসল বিপদে পড়বেন। আর্থিক দিক বেশ শক্তপোক্ত, তবে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার আশায় কোনো নামহীন অ্যাপে বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে টাকা ঢালবেন না। প্রেমে আজ আবেগ থাকবে তীব্র, তবে সঙ্গীকে আসামির মতো সারাদিন জেরা করা বন্ধ না করলে আজ সন্ধ্যায় ঘরে অশান্তির ঝড় উঠতে পারে।
ধনু রাশি: নভেম্বর ২২-ডিসেম্বর ২১
আজ আপনার শরীরটা অফিসে চেয়ারের সঙ্গে লেগে থাকলেও মন ভেসে বেড়াবে কোনো দূর পাহাড়ে, সাজেক কিংবা কক্সবাজারের সৈকতে। হোটেল আর টিকিটের দাম চড়া হওয়া সত্ত্বেও আপনি ইউটিউবে ট্রাভেল ভ্লগ দেখে ছক কষবেন কীভাবে দুই দিনের জন্য পালিয়ে যাওয়া যায়। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ সেশনের মাঝেও বসের কথা আপনার কানে পৌঁছাবে না, আপনার মাথায় ঘুরবে আগামী উইকেন্ডের প্ল্যান। পকেটের ক্ষেত্রে আজ একটু হিসেবি হওয়া দরকার, ঝোঁকের মাথায় ট্রাভেল অ্যাক্সেসরিজ কিনে টাকা নষ্ট করবেন না। সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা আড্ডা দিতে মন চাইবে, তবে সে ব্যস্ত থাকলে মিছেমিছি মেজাজ দেখাবেন না।
মকর রাশি: ডিসেম্বর ২২-জানুয়ারি ১৯
আজ আপনাকে দেখলে মনে হবে পৃথিবীর সমস্ত মূল্যস্ফীতি, যুদ্ধ আর বকেয়া ট্যাক্সের ভার একাই নিজের কাঁধে বহন করছেন! আপনার চরম গাম্ভীর্য দেখে সহকর্মীরা কাছ থেকে অন্তত তিন হাত দূরে থাকবে। ক্যারিয়ারের জন্য খাটুনি ভালো, তবে নিজেকে অতিরিক্ত নিংড়ে নিয়ে স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানো কোনো বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। টাকাপয়সার ব্যাপারে আজ আপনি বেজায় কিপটা মেজাজে থাকবেন, এক টাকার ফালতু খরচকেও আপনার কাছে রাষ্ট্রীয় অপচয় বলে মনে হবে। প্রেমে রোমান্সের স্থানে শুধুই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আর প্র্যাকটিক্যাল হিসাব-নিকাশ উপস্থাপন করলে সঙ্গী অভিমান করে দূরে সরে যেতে পারে।
কুম্ভ রাশি: জানুয়ারি ২০-ফেব্রুয়ারি ১৮
আজ আপনার মাথায় সাধারণ চিন্তার বাইরে মহাজাগতিক ও অদ্ভুত সব আইডিয়া ঘুরপাক খাবে। চেনা গতে কাজ করা আপনার কাছে চরম বোরিং লাগবে। অফিসে সবাই যেভাবে ফাইল প্রসেস করছে, আপনি তার একদম বিপরীত এক ডিজিটাল পদ্ধতি বের করে বসকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন—যার ফল দুর্দান্ত হিটও হতে পারে আবার চরম ফ্লপও হতে পারে! আর্থিক দিক থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো খরচের ধাক্কা আসতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর কাছ থেকে কিছুটা ‘মি-টাইম’ বা স্বাধীনতা দাবি করতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন আপনার এই দূরত্বের কারণে দুজনের মাঝে যেন আটলান্টিক মহাসাগরের সৃষ্টি না হয়।
মীন রাশি: ফেব্রুয়ারি ১৯-মার্চ ২০
আজ পুরো দিনটাই আপনার কাটবে দিবাস্বপ্নের ডানায় ভেসে। কাজের টেবিলে ড্যাশবোর্ড খোলা থাকলেও চোখ বন্ধ করতেই নিজেকে কোনো সুপারহিট রোমান্টিক সিনেমার নায়ক বা নায়িকা মনে হতে পারে! বাস্তবের কঠিন সামাজিক ও রাজনৈতিক চালচিত্র আজ আপনার কাছে বেশ কড়া মনে হবে, ফলে অফিসে আজ ভুলে ভরা কাজ জমা দেওয়ার ঝুঁকি থাকবে। মনোযোগ ধরে রাখতে ঘন ঘন কফি বা চায়ের কাপে চুমুক দিন। পকেটের খেয়াল রাখা দরকার, আবেগের বশে বন্ধুদের বড় ট্রিট দিতে গিয়ে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স শূন্য করবেন না। প্রেমে কাল্পনিক কোনো রাজপুত্রের অপেক্ষা ছেড়ে বাস্তবের রক্ত-মাংসের মানুষটিকে তার ভুলত্রুটিসহ ভালোবাসতে শিখুন, তাতেই সত্যিকারের সুখ মিলবে।