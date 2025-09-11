Ajker Patrika
আজকের পত্রিকায় গ্রাফিক্স ডিজাইনার পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আজকের পত্রিকায় গ্রাফিক্স ডিজাইনার পদে চাকরির সুযোগ

জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকায় জনবল নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটিতে গ্রাফিক্স ডিজাইনার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত ই–মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: গ্রাফিক্স ডিজাইনার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: গ্রাফিক্স ডিজাইন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা/স্নাতক ডিগ্রি (অভিজ্ঞতা থাকলে শিক্ষাগত যোগ্যতায় ছাড় দেওয়া যাবে)।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: গ্রাফিক্স ডিজাইনে ন্যূনতম ১–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা (ফ্রিল্যান্স/অনলাইন মার্কেটপ্লেসের অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য)

সংবাদপত্র/পাবলিশিং ডিজাইনে অভিজ্ঞ হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া এডোবি ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, ইনডিজাইন, ক্যানভা এবং অন্যান্য গ্রাফিক্স টুলে দক্ষতা। লেআউট, টাইপোগ্রাফি ও রঙ ব্যবহারে ভালো ধারণা। সৃজনশীল চিন্তাধারা ও নতুন কনসেপ্ট ডেভেলপ করার সক্ষমতা।

কাজের ধরন: প্রিন্ট, ডিজিটাল ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের জন্য আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট ডিজাইন করা। সংবাদপত্র/ম্যাগাজিন লেআউট, ইনফোগ্রাফিক্স, ব্যানার, পোস্টার ও সোশ্যাল মিডিয়া ক্রিয়েটিভস তৈরি করা। কনটেন্ট টিম ও মার্কেটিং টিমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ডিজাইন ডেলিভারি করা। প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি বজায় রেখে নতুন আইডিয়া প্রয়োগ করা।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রকল্পভিত্তিক বোনাস, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা পদের নামসহ সিভি এবং পূর্বের কাজের পোর্টফোলিও এ [email protected] ই–মেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

