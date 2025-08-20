অ্যাকাউন্টস বিভাগে কর্মী নেবে স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড

চাকরি ডেস্ক
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাউন্টস ও ফিন্যান্স বিভাগে লোকবল নেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে গত ১৮ আগস্ট। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ (অ্যাকাউন্টস ও ফিন্যান্স)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞানে এমকম/অ্যাকাউন্টিংয়ে এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: পাবনা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ আগস্ট ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
