ম্যানেজার পদে আরএফএলে চাকরি, বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ডেপুটি ম্যানেজার/ ম্যানেজারের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: ডিপুটি ম্যানেজার/ ম্যানেজার, (এসসিএম)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ।
অন্যান্য যোগ্যতা: ক্রয় কৌশল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়মকানুন এবং শুল্ক নীতি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৮ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস, পিক-আপ এবং ড্রপ-অফ সুবিধা, মোবাইল বিল, ট্যুর ভাতা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবার সুবিধা, লিভ এনক্যাশমেন্ট, প্রাণ-আরএফএল আউটলেটে ছাড় সহ ক্রেডিট ক্রয়ের সুবিধা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
