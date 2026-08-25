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বেসরকারি

বিইউপিতে ৬৭ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
বিইউপিতে ৬৭ পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ২৯ ক্যাটাগরিতে ৬৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৩ আগস্ট এবং চলবে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: অধ্যাপক ৩টি, (গ্রেড-৩)

বিষয়: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-১, ম্যানেজমেন্ট-১।

বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহযোগী অধ্যাপক ৫টি, (গ্রেড-৪)

বিষয়: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-১, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-১, ডেটা সায়েন্স-১, ইসলামিক স্টাডিজ-১।

বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক ৫টি, (গ্রেড-৬)

বিষয়: ফার্মেসি-২, ডেটা সায়েন্স-১, ইসলামিক স্টাডিজ-১।

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: প্রভাষক ১৮টি, (গ্রেড-৯)

বিষয়: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-৫; ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-৪; এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-৩; ম্যানেজমেন্ট-১; অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-৩; মার্কেটিং-১; পিস, কনফ্লিক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস-১।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সেকশন অফিসার ১টি, (গ্রেড-৯)

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সেকশন অফিসার (লাইব্রেরি) ১টি, (গ্রেড-৯)

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৭. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রোগ্রামার ১টি, (গ্রেড-৯)

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

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৮. পদের নাম ও সংখ্যা: ডেভেলপমেন্ট অফিসার (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার) ১টি, (গ্রেড-৯)

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৯. পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাব টেকনিশিয়ান ৩টি, (গ্রেড-১১)

বিষয়: আইসিটি-১, সিএসই-১, ফার্মেসি-১।

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

১০. পদের নাম ও সংখ্যা: হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ান ১টি, (গ্রেড-১১)

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

১১. পদের নাম ও সংখ্যা: নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান ১টি, (গ্রেড-১১)

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

১২. পদের নাম: ওয়ার্ক সুপারভাইজার (ইলেকট্রিক্যাল) ১টি, (গ্রেড-১১)

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষক ১টি, (গ্রেড-১১)

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: কেয়ারটেকার ১টি, (গ্রেড-১১)

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট ১টি, (গ্রেড-১৬)

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

মৎস্য অধিদপ্তরের ৩ পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশমৎস্য অধিদপ্তরের ৩ পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

১৬. পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিশিয়ান ২টি, (গ্রেড-১৬)

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

১৭. পদের নাম ও সংখ্যা: প্লাম্বার

১টি, (গ্রেড-১৬)

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

১৮. পদের নাম ও সংখ্যা: এসি মেকানিকস ১টি, (গ্রেড-১৬)

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

১৯. পদের নাম ও সংখ্যা: জেনারেটর অপারেটর ১টি, (গ্রেড-১৬)

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

২০. পদের নাম ও সংখ্যা: পাম্প অপারেটর ১টি, (গ্রেড-১৬)

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

২১. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডম্যান (এসটিপি ওপারেটর) ১টি, (গ্রেড-১৬)

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

২২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ড্রাইভার ২টি, (গ্রেড-১৬)

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

২৩. পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট ১টি, (গ্রেড-১৮)

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

২৪. পদের নাম ও সংখ্যা: লিফট অপারেটর ২টি, (গ্রেড-১৮)

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা

২৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী বাবুর্চি ২টি, (গ্রেড-১৯)

বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

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২৬. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ১টি, (গ্রেড-২০)

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

২৭. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী ৬টি, (গ্রেড-২০)

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

২৮. পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী ২টি, (গ্রেড-২০)

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

২৯. পদের নাম ও সংখ্যা: অ্যাটেনডেন্ট ১টি, (গ্রেড-২০)

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: পদভেদে শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রকাশনা ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতা রয়েছে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ৪ সেট আবেদনপত্র ‘রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা -১২১৬’ এই ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিইউপির ওয়েবসাইট

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