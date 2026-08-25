বিইউপিতে ৬৭ পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ২৯ ক্যাটাগরিতে ৬৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৩ আগস্ট এবং চলবে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বিষয়: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-১, ম্যানেজমেন্ট-১।
বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
বিষয়: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-১, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-১, ডেটা সায়েন্স-১, ইসলামিক স্টাডিজ-১।
বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
বিষয়: ফার্মেসি-২, ডেটা সায়েন্স-১, ইসলামিক স্টাডিজ-১।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
বিষয়: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-৫; ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-৪; এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-৩; ম্যানেজমেন্ট-১; অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-৩; মার্কেটিং-১; পিস, কনফ্লিক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস-১।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
বিষয়: আইসিটি-১, সিএসই-১, ফার্মেসি-১।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১টি, (গ্রেড-১৬)
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: পদভেদে শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রকাশনা ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতা রয়েছে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ৪ সেট আবেদনপত্র ‘রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা -১২১৬’ এই ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
সূত্র: বিইউপির ওয়েবসাইট
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