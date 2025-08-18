ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকসে চাকরির সুযোগ, ২০ বছর হলেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক
ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে ১০ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (১৭ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২০-৩৫ বছর।
কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে ১০ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (১৭ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২০-৩৫ বছর।
কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টির একটি শূন্য পদে ৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।১ ঘণ্টা আগে
কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের অন্যতম শর্ত হলো বসের আস্থা অর্জন করা। কাজ দিয়েই বসকে খুশি রাখা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, বস আপনার প্রতিপক্ষ নন; বরং তিনি এমন একজন, যিনি আপনার ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারেন।৪ ঘণ্টা আগে
এ বিষয়ে এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান মো. আমিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ষষ্ঠ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সুপারিশ প্রকাশের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া মাত্রই ফল প্রকাশ করা হবে।১৮ ঘণ্টা আগে
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটির অধীন দপ্তরগুলোতে ৫টি শূন্য পদে ১৬৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ আগস্ট থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হবে।১ দিন আগে