ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকসে চাকরির সুযোগ, ২০ বছর হলেই আবেদন

ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে ১০ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (১৭ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২০-৩৫ বছর।

কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

