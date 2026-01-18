দুই ব্যাংকের পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

চাকরি ডেস্ক
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের তত্ত্বাবধানে ২টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে।
বুধবার (১১ জানুয়ারি) বিএসসিএসের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (আইন) বা সিনিয়র অফিসার (ল) পদে ৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
এর আগে, ২০২৫ সালের ২৭ মে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে আলোচ্য পদে অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে। প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। নির্ধারিত তারিখের পর কোনো অবস্থাতেই প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড বা সংগ্রহের কোনো সুযোগ থাকবে না।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। প্রতিষ্ঠানটিতে পারফিউজিস্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরগুলোর বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৮৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মো. সাদেকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
কারা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে সাময়িকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিক লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে এসব প্রার্থীকে চূড়ান্ত করা হয়। এতে ৫৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
পেশাগত জগৎ সব সময়ই পরিবর্তনশীল। বর্তমানে এই পরিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো যন্ত্রনির্ভর দক্ষতার চেয়ে মানুষের স্বতন্ত্র মানবিক সক্ষমতাগুলোই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ফিউচার অব জবস প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী...৫ ঘণ্টা আগে