দুই ব্যাংকের পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

চাকরি ডেস্ক 
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের তত্ত্বাবধানে ২টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে।

বুধবার (১১ জানুয়ারি) বিএসসিএসের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (আইন) বা সিনিয়র অফিসার (ল) পদে ৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

এর আগে, ২০২৫ সালের ২৭ মে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে আলোচ্য পদে অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে। প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। নির্ধারিত তারিখের পর কোনো অবস্থাতেই প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড বা সংগ্রহের কোনো সুযোগ থাকবে না।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
