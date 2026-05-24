বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগে ‘ক্যাশ অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত।

বিভাগ: ডিস্ট্রিবিউশন

পদের নাম: ক্যাশ অফিসার

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং বা ম্যানেজমেন্টে স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: এমএস এক্সেল ও এমএস ওয়ার্ড ব্যবহারে দক্ষতা। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: পূর্ণাঙ্গ পারিশ্রমিক প্যাকেজ, উৎসব বোনাস, মুনাফা বোনাস, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, জীবনবিমা পলিসি, চিকিৎসা সহায়তা ভাতা, মোবাইল বিল, ছাড়কৃত মূল্যে ঔষধ এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্য সুবিধাসমূহ দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ জুন ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

