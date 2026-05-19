বেসরকারি

সজীব গ্রুপে চাকরি, রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ১০: ৪৯
প্রতীকী ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফুড অ্যান্ড বেভারেজ বিভাগে ‘জোনাল সেলস ইনচার্জ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৩ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ফুড অ্যান্ড বেভারেজ

পদের নাম: জোনাল সেলস ইনচার্জ

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস হতে হবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

অভিজ্ঞতা: ৩ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়

বয়সসীমা: ২৫-৩৫ বছর

কর্মক্ষেত্র: অফিস

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ২টি উৎসব বোনাস, বিক্রয় কমিশন, ইনসেনটিভ, ছুটির টাকা নগদায়ন, রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার হওয়ার জন্য পদোন্নতির সুযোগ, নমনীয় ছুটি/অবকাশনীতি, শেখার সুযোগ এবং কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ জুন ২০২৬

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

