সার্ভেয়ার পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ‘সার্ভেয়ার’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। সওজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অ.দা.) ড. মো. ওয়ালিউর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৫ মে, ২০২৬ অনুষ্ঠিত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ‘সার্ভেয়ার (গ্রেড-১৪)’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে ৯৬ জন মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।
উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি পরবর্তী সময়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হবে এবং এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে। উল্লেখ্য প্রকাশিত ফলাফলে গুরুতর কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে কর্তৃপক্ষ তা সংশোধনের এখতিয়ার সংরক্ষণ করে।
