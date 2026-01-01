Ajker Patrika
বেসরকারি

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটি সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং (অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল) বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং (অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

দক্ষতা: মাইক্রোসফট অফিসে (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) এবং ই-মেইল যোগাযোগে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীর ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ন্যূনতম ২৫ বছর হতে হবে।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
