সফলতার ১০টি মানসিক সূত্র

সাব্বির হোসেন
জীবনের অঙ্কটা সত্যিই জটিল। কখনো মনে হয় সারা দিন খেটেও ফল শূন্য, আবার কখনো সিদ্ধান্তহীনতায় হারিয়ে যায় বড় সুযোগ। অথচ সফল মানুষ একই সময়ে পাহাড়সম কাজ সামলে ফেলেন খুব সহজেই। প্রশ্ন জাগে, তাঁদের কাছে কি আমাদের চেয়ে বেশি সময় আছে? উত্তর, না। পার্থক্য গড়ে দেয় তাঁদের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি।

আমরা সবাই চাই জীবন বদলাতে, ভালো ছাত্র হতে, ক্যারিয়ারে এগোতে। অনেকে অপেক্ষা করে কোনো অলৌকিক ঘটনার। মনে মনে ভাবি, ‘একদিন হঠাৎ সব ঠিক হয়ে যাবে।’ কিন্তু সত্য হলো, জীবন বদলের জন্য কোনো ম্যাজিক নেই। তবে আছে কার্যকর মানসিক মডেল ও সূত্র, যেগুলো সফল মানুষেরা অনুসরণ করে থাকেন। আজ তুলে ধরছি সফলতার ১০টি মানসিক সূত্র—

এক শতাংশ উন্নতির সূত্র

সাফল্য রাতারাতি আসে না। আমেরিকান লেখক জেমস ক্লিয়ার মতে, আপনি যদি প্রতিদিন মাত্র ১ শতাংশ উন্নতি করেন, বছর শেষে দক্ষতা হবে ৩৭ গুণ বেশি। আজ ১০ পৃষ্ঠা বই পড়া বা ১০ মিনিট ব্যায়াম—ছোট পরিবর্তন দীর্ঘ মেয়াদে বিশাল ফল বয়ে আনে।

৮০/২০ নিয়ম

আমরা প্রায় সময়েই ব্যস্ত থাকি, কিন্তু দিনের কাজ শেষ হয় না। ইতালীয় অর্থনীতিবিদ ভিলফ্রেডো পারেটোর মতে, ৮০ শতাংশ ফল আসে মাত্র ২০ শতাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে। তাই দিনের সেরা কাজগুলো চিহ্নিত করে তাতে ফোকাস করুন।

পাঁচ সেকেন্ডের রুল

কাজ শুরু করতে আলসেমি লাগে? আমেরিকান লেখক মেল রবিন্স বলেন, কোনো ভালো কাজের কথা মনে এলেই মস্তিষ্ক অজুহাত সৃষ্টি করার আগে উল্টো গুনুন ৫-৪-৩-২-১ এবং কাজ শুরু করুন।

আইজেনহাওয়ার ম্যাট্রিকস

সব কাজ সমান জরুরি নয়। কাজগুলো ভাগ করুন:

  • জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ: এখনই করুন।
  • গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরি নয়: সময় ঠিক করে রাখুন।
  • জরুরি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়: অন্যকে দিয়ে করান।
  • কোনোটিই নয়: বাদ দিন।

ওয়ারেন বাফেটের ৫/২৫ সূত্র

সবকিছু করার চেষ্টা করা বোকামি। জীবনের সেরা ২৫টি লক্ষ্য তালিকাভুক্ত করুন। তার মধ্যে সেরা ৫টি বেছে নিন। বাকি ২০টি সম্পূর্ণ ভুলে যান। কারণ এগুলো মূল ৫টির পথে বাধা।

পারকিনসনের সূত্র

‘কাজের জন্য যতটুকু সময় বরাদ্দ থাকে, কাজ শেষ করতে ঠিক ততটুকু সময় লাগে।’ আপনাকে ৭ দিন সময় দিলে আপনি ৭ দিনই লাগাবেন; এবং ১ দিন সময় দিলে ১ দিনেই করে ফেলবেন। তাই নিজেকে কৃত্রিম ডেডলাইন দিন, দেখবেন কর্মদক্ষতা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

পোমোডোরো টেকনিক

টানা কাজ করলে মনোযোগ নষ্ট হয়। তাই ২৫ মিনিট গভীর মনোযোগে কাজ করুন। এরপর ৫ মিনিট বিরতি নিন। এভাবে চারবার করার পর একটি লম্বা বিরতি নিন। কাজের গতি ও মান দুটোই বাড়বে।

২ মিনিটের নিয়ম

ছোট কাজ জমিয়ে রাখবেন না। কারণ, তা পাহাড় সমান মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। যদি কোনো কাজ করতে ২ মিনিটের কম সময় লাগে, তবে তা সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলুন।

স্পটলাইট ইফেক্ট

‘লোকে কী বলবে?’—এই ভেবে আমরা গুটিয়ে থাকি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মানুষ নিজেদের সমস্যা নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, আপনার ভুল নিয়ে ভাবার সময় তাদের নেই। আপনি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু নন, এ সত্যটি আপনাকে মানসিকভাবে স্বাধীন করবে।

৫০/৩০/২০ আর্থিক সূত্র

ধনী হওয়ার জন্য আয়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা জরুরি। আয়কে তিন ভাগে ভাগ করুন: ৫০ শতাংশ প্রয়োজনে (বাসাভাড়া, খাবার), ৩০ শতাংশ শখে (ঘোরাঘুরি, কেনাকাটা) এবং ২০ শতাংশ অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ বা সঞ্চয়।

সব সূত্র একসঙ্গে প্রয়োগ করা কঠিন। তাই যেকোনো একটি বেছে নিন এবং আজ থেকেই প্রয়োগ করুন। আজকের ছোট পরিবর্তনই আগামীকালের বড় সফলতার ভিত্তি।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণপরামর্শক্যারিয়ার টিপসশিক্ষা
