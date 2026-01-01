Ajker Patrika
সরকারি

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৭৩

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ২৭৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) সৈয়দ ফরহাদ হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো লাইব্রেরি সহকারী, ড্রাফটসম্যান (নন-ডিপ্লোমা), ক্যাশিয়ার ও স্টোরকিপার ও সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। সব পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

অধিদপ্তরের ফল প্রকাশসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় এসএমএসের মাধ্যমে যথাসময়ে অবহিত করা হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরসরকারিচাকরি
