পরিবেশ অধিদপ্তরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৭৩

চাকরি ডেস্ক
পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ২৭৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) সৈয়দ ফরহাদ হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো লাইব্রেরি সহকারী, ড্রাফটসম্যান (নন-ডিপ্লোমা), ক্যাশিয়ার ও স্টোরকিপার ও সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। সব পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
অধিদপ্তরের ফল প্রকাশসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় এসএমএসের মাধ্যমে যথাসময়ে অবহিত করা হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৮ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) নাসির উদ্দিন আহম্মেদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য...১৬ মিনিট আগে
জীবনের অঙ্কটা সত্যিই জটিল। কখনো মনে হয় সারা দিন খেটেও ফল শূন্য, আবার কখনো সিদ্ধান্তহীনতায় হারিয়ে যায় বড় সুযোগ। অথচ সফল মানুষ একই সময়ে পাহাড়সম কাজ সামলে ফেলেন খুব সহজেই। প্রশ্ন জাগে, তাঁদের কাছে কি আমাদের চেয়ে বেশি সময় আছে? উত্তর, না। পার্থক্য গড়ে দেয় তাঁদের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি।২ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিডেট। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি কল সেন্টার এজেন্ট পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সিটি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি লায়াবিলিটি সেলস আরএম (এসও-এভিপি) পদে কর্মী নেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে