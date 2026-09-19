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বেসরকারি

স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে চাকরির সুযোগ
প্রতীকী ছবি

স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ‘চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার (আইটি ডিভিশন)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার (আইটি ডিভিশন)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন টেকনোলজিতে ন্যূনতম চার বছরের ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি) এবং এক বছরের মাস্টার্স ডিগ্রিধারী হতে হবে।

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অভিজ্ঞতা: ১০–১৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (সিদ্ধেশ্বরী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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