ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়োগের আবেদন শেষ ২৭ সেপ্টেম্বর

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডের ২০ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে শুরু হওয়া এই আবেদনপ্রক্রিয়া আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগ্রহী প্রার্থীদের বয়স ১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা এবং ৫ থেকে ৭ নম্বর পদের জন্য মোট ৫৬ টাকা আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।
পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি স্মল বিজনেস ইউনিট বিভাগে ‘হেড অব এসএমই’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
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