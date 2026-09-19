Ajker Patrika
En
সরকারি

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়োগের আবেদন শেষ ২৭ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়োগের আবেদন শেষ ২৭ সেপ্টেম্বর

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডের ২০ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে শুরু হওয়া এই আবেদনপ্রক্রিয়া আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগ্রহী প্রার্থীদের বয়স ১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা এবং ৫ থেকে ৭ নম্বর পদের জন্য মোট ৫৬ টাকা আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত