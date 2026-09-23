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আকিজ ফুডে নিয়োগ, রয়েছে গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ ফুডে নিয়োগ, রয়েছে গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা
ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেরিটরি সেলস অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস। মার্কেটিংয়ে এমবিএ অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

অভিজ্ঞতা: ২–৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনেসীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, উৎসব বোনাস, টিএ/ডিএ এবং প্রণোদনার সুবিধা রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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