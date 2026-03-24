বেসরকারি

অপারেশন বিভাগে কর্মী নেবে আরএফএল, নিয়োগ দুই জেলায়

চাকরি ডেস্ক 
আরএফএল গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অপারেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার/এজিএম, (অপারেশন)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/এমএসসি ডিগ্রি। প্রার্থীদের সাইকেল, বৈদ্যুতিক তার/ক্যাবল, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম/গৃহস্থালি যন্ত্রপাতিতে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা, হবিগঞ্জ।

বেতন: প্রতিযোগিতামূলক বেতন প্যাকেজের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রফিট শেয়ার, মোবাইল বিল, বছরে ২টি উৎসব বোনাস ও দুপুরের খাবার সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ এপ্রিল, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

