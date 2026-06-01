বেসরকারি

আকিজ বশির গ্রুপে নিয়োগ, বয়স ২৩ হলেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০১ জুন ২০২৬, ১৫: ৪৩
আকিজ বশির গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের গ্রুপ এইচআর বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ, অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওডি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ জুন পর্যন্ত।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওডি)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৩–৩৫ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অভিজ্ঞতা: ৩–৭ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেডিকেল অ্যালাউন্স, গ্র্যাচুইটি, ২টি উৎসব বোনাস, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক বেতন প্যাকেজ।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

