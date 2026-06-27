Ajker Patrika
বেসরকারি

স্নাতক পাসে ডেকো ফুডে চাকরি, রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসে ডেকো ফুডে চাকরি, রয়েছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস। ম্যানেজমেন্ট, সিএসই, ইনফরমেশন সিস্টেম, পরিসংখ্যান বা অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২২-৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ দেওয়া হবে।

অন্যান্য সুবিধা: বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, মোবাইল বিল ও কোম্পানির নীতি অনুযায়ী হ্যান্ডসেট ভাতা দেওয়া হবে। দুপুরের খাবারের সুবিধা, সপ্তাহে ২ দিন ছুটি, মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা এবং বাৎসরিক অর্জিত ছুটি থাকবে। এ ছাড়াও বছরজুড়ে কর্মীদের জন্মদিন উদযাপন ও বিভিন্ন আনন্দদায়ক দলগত কার্যক্রমের সুবিধা রয়েছে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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