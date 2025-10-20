কর্মী নেবে বিএসআরএম গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিএসআরএম গ্রুপ অব কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটিতে এক্সিকিউটিভ ফ্যাসিলিটিজ মেইনটেনেন্স পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ ফ্যাসিলিটিজ মেইনটেনেন্স।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: উৎপাদন (এফএমসিজি), উৎপাদন (হালকা প্রকৌশল ও ভারী শিল্প), ইস্পাতে ভালো জ্ঞান। সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২–৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
