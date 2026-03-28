অভিজ্ঞতা ছাড়াই কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, পদ ১০০

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটোরি সেলস ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটোরি সেলস ম্যানেজার।
পদ সংখ্যা: ১০০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ অথবা এমএসসি/বিএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: প্রচারমূলক কার্যক্রম ও বিক্রয় কৌশল বাস্তবায়নে দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ এপ্রিল, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
