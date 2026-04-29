আড়ংয়ে অফিসার পদে নিয়োগ, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির সুযোগ

পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ং জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ৩ বছর।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, বার্ষিক পারফরম্যান্স বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা এবং প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ মে ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

