আড়ংয়ে অফিসার পদে নিয়োগ, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির সুযোগ

পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ং জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, বার্ষিক পারফরম্যান্স বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা এবং প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ মে ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
