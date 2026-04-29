Ajker Patrika
বেসরকারি

‘ম্যানেজার’ পদে লোক নেবে যমুনা গ্রুপ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ৪৯
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৭ মে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার, হিসাব বিভাগ

পদসংখ্যা: ২ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ৭ থেকে ১০ বছর। আবেদনকারীদের উৎপাদন, গ্রুপ অব কোম্পানি, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম/গৃহস্থালি যন্ত্রপাতিবিষয়ক ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: ৩৫ থেকে ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ মে ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরযমুনা গ্রুপবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

