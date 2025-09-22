Ajker Patrika
সেলস বিভাগে কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির কর্পোরেট সেলস (রেইনবো পেইন্টস) বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার, (কর্পোরেট সেলস, রেইনবো পেইন্টস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, রাসায়নিক প্রকৌশল, শিল্প প্রকৌশল, অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: কৌশলগত অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা ধারাবাহিকভাবে অর্জনে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: ৫–১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, টি/এ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, লিভ এনক্যাশমেন্ট, আবাসন সুবিধা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

