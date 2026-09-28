Ajker Patrika
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ব্যাংক

সীমান্ত ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
সীমান্ত ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। গতকাল রোববার ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার

বিভাগ: কর্পোরেট ব্যাংকিং (এসও-পিও)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি

অন্যান্য যোগ্যতা: ক্রেডিট/বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অ্যাকাউন্টের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বকেয়া সংক্রান্ত বিশ্লেষণে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ থেকে ৮ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

নিয়োগ দেবে মার্কেন্টাইল ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগনিয়োগ দেবে মার্কেন্টাইল ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়

বয়সসীমা: ৩০ থেকে ৩৬ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর ২০২৬

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