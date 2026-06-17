১৫ পদে মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে নিয়োগ, থাকছে নানা সুবিধা

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘এরিয়া সেলস ম্যানেজার’ পদে ১৫ কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত।
পদের নাম: এরিয়া সেলস ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩–৫ বছর।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২৭–৩৭ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, কর্মক্ষমতা বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস দুটি, সেলস ইনসেনটিভ এবং কালেকশন কমিশন।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি তাদের অনলাইন বিভাগে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট) পদে জনবল নেবে। যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘হেড অব প্রিভিলেজ ব্যাংকিং’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সার্ভিস বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এএম/ডিএম’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৯ জুন পর্যন্ত।৪ ঘণ্টা আগে
ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক বিভাগে ‘ব্রাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৪ ঘণ্টা আগে