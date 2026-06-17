Ajker Patrika
বেসরকারি

১৫ পদে মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে নিয়োগ, থাকছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
১৫ পদে মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে নিয়োগ, থাকছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘এরিয়া সেলস ম্যানেজার’ পদে ১৫ কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত।

পদের নাম: এরিয়া সেলস ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩–৫ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৭–৩৭ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, কর্মক্ষমতা বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস দুটি, সেলস ইনসেনটিভ এবং কালেকশন কমিশন।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত