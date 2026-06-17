Ajker Patrika
ব্যাংক

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, নেই বয়সসীমা

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘হেড অব প্রিভিলেজ ব্যাংকিং’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: হেড অব প্রিভিলেজ ব্যাংকিং

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জুন, ২০২৬ তারিখ।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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