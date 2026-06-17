Ajker Patrika
বেসরকারি

রানার গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন শেষ ১৯ জুন

চাকরি ডেস্ক 
রানার গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন শেষ ১৯ জুন

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সার্ভিস বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এএম/ডিএম’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৯ জুন পর্যন্ত।

বিভাগ: সার্ভিস।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এএম/ডিএম।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি) ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ৫–৮ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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