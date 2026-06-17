Ajker Patrika
ব্যাংক

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক বিভাগে ‘ব্রাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক।

পদের নাম: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানেক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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