মীনা বাজারে নিয়োগ, বয়স ২২ হলেই আবেদন

মীনা বাজারে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কিউসি বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবদেন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/অফিসার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: খাদ্যবিজ্ঞান, রসায়ন, খাদ্য ও পুষ্টিতে স্নাতক (বিএসসি) পাস অথবা ডিপ্লোমা। ডিপ্লোমা প্রার্থীদের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: ই-কমার্স, রেস্তোরাঁ বা সুপারস্টোরে কাজের দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে/ডে-নাইট শিফট

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২২ থেকে ৩৫ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা (মোহাম্মদপুর)

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, দুটি উৎসব বোনাস।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ মে ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

'টাকার বিনিময়ে' সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

