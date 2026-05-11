সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘প্রজেক্ট সুপারভাইজার (অফিসার টু পিও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবদেন করা যাবে ১৫ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: প্রজেক্ট সুপারভাইজার (অফিসার টু পিও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান। ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক (বিবিএ) অগ্রাধিকারযোগ্য।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৮ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মে ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
