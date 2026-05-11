Ajker Patrika
ব্যাংক

সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১১ মে ২০২৬, ১২: ০৬
সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘প্রজেক্ট সুপারভাইজার (অফিসার টু পিও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবদেন করা যাবে ১৫ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: প্রজেক্ট সুপারভাইজার (অফিসার টু পিও)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান। ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক (বিবিএ) অগ্রাধিকারযোগ্য।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়স: ৩৮ বছর

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মে ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিসীমান্তনিয়োগপ্রতিষ্ঠানের খবরব্যাংকব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

সম্পর্কিত

আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

মীনা বাজারে নিয়োগ, বয়স ২২ হলেই আবেদন

মীনা বাজারে নিয়োগ, বয়স ২২ হলেই আবেদন

মিনিস্টারে লোক নেবে, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

মিনিস্টারে লোক নেবে, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা