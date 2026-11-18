কর্মী নেবে র্যাংগস ইলেকট্রনিকস, বেতন সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার
র্যাংগস ইলেকট্রনিকস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট।
পদের নাম: ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং/এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: ৫–৭ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়সসীমা: ২৮–৪৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৬৫,০০০–৭৫,০০০ টাকা (মাসিক)।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।