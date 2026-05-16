এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালসে চাকরি, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফিন্যান্স বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৪ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্সে এমবিএ।
অন্যান্য যোগ্যতা: ওষুধ শিল্পে কাজের দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ থেকে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৪ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।
অন্যান্য সুবিধা: বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসহ একটি সহায়ক পরিবেশ, চমৎকার কর্ম সংস্কৃতি, দলগত চেতনা এবং কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি প্রকল্প, সকল উচ্চ সম্ভাবনাময় ব্যক্তির জন্য দ্রুত কর্মজীবনে অগ্রগতি এবং ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগ।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ মে ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
