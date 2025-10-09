Ajker Patrika
গাজী গ্রুপে চাকরির সুযোগ, ৩৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

গাজী গ্রুপে চাকরির সুযোগ, ৩৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

গাজী গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (ট্রান্সপোর্ট)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (অটোমোবাইল/মেকানিক্যাল)।

অভিজ্ঞতা: ৩–৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

