গাজী গ্রুপে চাকরির সুযোগ, ৩৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক
গাজী গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (ট্রান্সপোর্ট)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (অটোমোবাইল/মেকানিক্যাল)।
অভিজ্ঞতা: ৩–৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
