অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর বিভাগে কর্মী নেবে ডিসিসিআই

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ২৫
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। প্রতিষ্ঠানটির অ্যাডমিন এবং এইচআর বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার, (অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/এমবিএ/এমবিএম/এমবিএস।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্টে দক্ষ; এইচআর এবং পে-রোল সফটওয়্যারে অভ্যস্ত; বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখা/টাইপিং দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৭ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও একাধিক সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

