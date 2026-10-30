অ্যাকশনএইডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, মাসিক বেতন প্রায় ৫০ হাজার টাকা

অ্যাকশনএইডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, মাসিক বেতন প্রায় ৫০ হাজার টাকা
যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ (এএবি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন বিভাগে ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন।
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সমাজকর্ম, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন অধ্যয়ন বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ১–৩ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: কক্সবাজার (টেকনাফ)।
বেতন: ৪৯,২৯০ টাকা (মাসিক)।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানেক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ নভেম্বর ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম