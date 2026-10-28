স্নাতক পাসেই নিয়োগ দিচ্ছে এসিআই, আবেদন অনলাইনে

স্নাতক পাসেই নিয়োগ দিচ্ছে এসিআই, আবেদন অনলাইনে
অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘টেরিটরি সেলস অফিসার/টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেরিটরি সেলস অফিসার/টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (রাইস বাল্ক সেলস)।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।