Ajker Patrika
En
বেসরকারি

স্নাতক পাসেই নিয়োগ দিচ্ছে এসিআই, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসেই নিয়োগ দিচ্ছে এসিআই, আবেদন অনলাইনে

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘টেরিটরি সেলস অফিসার/টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেরিটরি সেলস অফিসার/টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (রাইস বাল্ক সেলস)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ নভেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

বিষয়:

চাকরিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিনিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত