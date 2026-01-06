Ajker Patrika
অভিজ্ঞতা ছাড়াই এয়ার অ্যাস্ট্রায় চাকরি, নিয়োগ ৫ জেলায়

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি মালিকানাধীন যাত্রীবাহী বিমান সংস্থা এয়ার অ্যাস্ট্রা। যাত্রীবাহী বিমান সংস্থাটিতে ট্রাফিক হেল্পার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রাফিক হেল্পার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/এইচএসসি পাস।

যোগ্যতা: প্রার্থীদের বিএমআই (বডি মাস ইনডেক্স) ১৮-২৫ এর মধ্যে থাকতে হবে। শারীরিকভাবে সুঠাম দেহের অধিকারী। প্রার্থীদের অবশ্যই জাতীয় পরিচয় পত্র থাকতে হবে। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কাজের ধরন: এয়ারলাইন্সের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী যাত্রীদের ব্যাগপত্র, পণ্য, মেইল লোড/আনলোড করা। প্রয়োজন মোতাবেক হুইলচেয়ার পরিচালনা করা। ভারী ব্যাগপত্র বহনে যাত্রীদের সহায়তা করা। এয়ারপোর্টের অভ্যন্তরে কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় ইউনিফর্ম পরিধানপূর্বক যথাযথ দায়িত্ব পালন করা।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

বয়সসীমা: ১৮ থেকে ২৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: বিমানবন্দরে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা, নীলফামারী (সৈয়দপুর), সিলেট।

বেতন: ১৫,০০০–১৬,০০০ হাজার টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

