Ajker Patrika
ব্যাংক

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 
প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, (সিনিয়র ম্যানেজার ফর ইট অডিট ইউনিট, ইন্টারনাল অডিট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: তথ্য ব্যবস্থা অডিট/নিরাপত্তা/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা/আইটি অপারেশনে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-২)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ দমন ব্যর্থ হলে রাশিয়ায় পালানোর প্রস্তুতি খামেনির—দ্য টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সহায়তা নেয় অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশি পরিবার: ট্রাম্প

‘জুলাই যোদ্ধা’ সুরভীর মায়ের করা মামলায় ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ, লুকিয়েছে বয়স

রানা প্রতাপকে বরফকল থেকে ডেকে নিয়ে মাথায় গুলি করে মোটরসাইকেলে আসা তিন সন্ত্রাসী

মাদুরোর হয়ে লড়বেন অ্যাসাঞ্জকে কারামুক্ত করা সেই আইনজীবী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পের নিশানায় ৪ দেশ

ট্রাম্পের নিশানায় ৪ দেশ

‘জুলাই যোদ্ধা’ সুরভীর মায়ের করা মামলায় ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ, লুকিয়েছে বয়স

‘জুলাই যোদ্ধা’ সুরভীর মায়ের করা মামলায় ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ, লুকিয়েছে বয়স

বিক্ষোভ দমন ব্যর্থ হলে রাশিয়ায় পালানোর প্রস্তুতি খামেনির—দ্য টাইমস

বিক্ষোভ দমন ব্যর্থ হলে রাশিয়ায় পালানোর প্রস্তুতি খামেনির—দ্য টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সহায়তা নেয় অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশি পরিবার: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সহায়তা নেয় অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশি পরিবার: ট্রাম্প

রানা প্রতাপকে বরফকল থেকে ডেকে নিয়ে মাথায় গুলি করে মোটরসাইকেলে আসা তিন সন্ত্রাসী

রানা প্রতাপকে বরফকল থেকে ডেকে নিয়ে মাথায় গুলি করে মোটরসাইকেলে আসা তিন সন্ত্রাসী

সম্পর্কিত

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৪৯ প্রার্থী

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৪৯ প্রার্থী

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ফল প্রকাশ

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ফল প্রকাশ

কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নেই বয়সসীমা