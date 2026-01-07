Ajker Patrika
সরকারি

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির তিন ক্যাটাগরির শূন্য পদে তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

পদের নাম ও সংখ্যা: পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস/ বিডিএস পাসসহ (বিএমডিসি স্বীকৃত) চিকিৎসা শিক্ষায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি।

বয়সসীমা: ৫০ বছর।

বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বয়সসীমা: ৩২ বছর।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন-চার বছরের ডিপ্লোমা ইন সিভিল/কম্পিউটার সায়েন্স/ ইনফরমেশন টেকনোলজি/ ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন/ টেলিকমিউনিকেশন/সমমানে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ৩২ বছর।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: ‘রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়’ বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার জন্য নির্ধারিত ফরম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং নিয়োগের শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তরের প্রশাসনিক/সংস্থাপন শাখা থেকে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদন ফি: ‘রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়’-এর অনুকূলে ২০০ টাকা মূল্যের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

অফিস চলাকালে (রোববার থেকে বৃহস্পতিবার সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা) সময়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তরের প্রশাসন/সংস্থাপন শাখায় পৌঁছাতে হবে। ডাক বিভাগ অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের বিলম্বের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

আবেদনের শেষ সময়

২২ জানুয়ারি, ২০২৬।

বিষয়:

নিয়োগচট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজচাকরির খবরছাপা সংস্করণচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ওসমান হাদি হত্যায় ১৭ আসামির কার কী ভূমিকা

মাদুরোর মামলাটি যেভাবে ভেস্তে দিতে পারেন তাঁর আইনজীবীরা

তারেক রহমানের নিরাপত্তায় আরও তিন সাবেক সেনা কর্মকর্তা

ওসমান হাদি খুনের সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্র জড়িত, এই চার্জশিট মানি না: ইনকিলাব মঞ্চ

এসে আমাকে ধরুন—ট্রাম্পকে এবার কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রোর চ্যালেঞ্জ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

২৫ বছর পর ভাড়ায় প্রার্থী দিল দল, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি

সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদ ২৬০

সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদ ২৬০

অভিজ্ঞতা ছাড়াই এয়ার অ্যাস্ট্রায় চাকরি, নিয়োগ ৫ জেলায়

অভিজ্ঞতা ছাড়াই এয়ার অ্যাস্ট্রায় চাকরি, নিয়োগ ৫ জেলায়

এক্সিকিউটিভ নেবে ভিভো বাংলাদেশ, ২৩ বছরেই করা যাবে আবেদন

এক্সিকিউটিভ নেবে ভিভো বাংলাদেশ, ২৩ বছরেই করা যাবে আবেদন