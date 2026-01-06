Ajker Patrika
সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদ ২৬০

চাকরি ডেস্ক 
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই নিয়োগে ৮ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২৬০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অফিসার (আইটি), (সোনালী ব্যাংক ১৭টি, অগ্রণী ব্যাংক ৪১টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ৭টি ও কৃষি ব্যাংক ১৪টি) মোট ৭৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি/ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং/ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইনফরমেশন টেকনোলজি/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং/ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও সংখ্যা: অফিসার (আইটি), (সোনালী ব্যাংক ১৭টি, অগ্রণী ব্যাংক ৪৪টি ও প্রবাসী কল্যাণ ৯টি) মোট ৭০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও সংখ্যা: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/সিনিয়র অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার), (সোনালী ব্যাংক ১টি, রূপালী ব্যাংক ২০টি, কৃষি ব্যাংক ৬টি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ২টি, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন ১টি, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ ২টি ও কর্মসংস্থান ব্যাংক ১টি) মোট ৩৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও সংখ্যা: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটি)/ সিনিয়র অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার)/অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, (সোনালী ব্যাংক ৩টি, রূপালী ব্যাংক ১৫টি, কৃষি ব্যাংক ৬টি, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ৬টি ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২৪টি) মোট ৫৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও সংখ্যা: অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেটাবেইস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, (সোনালী ব্যাংক ১টি) মোট ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/অ্যাসিস্ট্যান্ট নেটওয়ার্ক সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার), (রূপালী ব্যাংক ২০টি ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ১টি) মোট ২১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও সংখ্যা: চিফ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, (প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ১টি) মোট ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।

পদের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও সংখ্যা: রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, (আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ১টি) মোট ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২১ ও সর্বোচ্চ ৩২।

আবেদন ফি: ২০০ টাকা (অফেরতযোগ্য)।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

