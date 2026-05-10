মিনিস্টারে লোক নেবে, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডিলার চ্যানেল বিভাগে ‘ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রি পাস হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
কর্মক্ষেত্র: অফিস
বয়স: ৩০-৪০ বছর
কর্মস্থল: যেকোনো স্থান
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা, ট্যুর অ্যালাউন্স, দুটি উৎসব বোনাস, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জুন ২০২৬।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জুন ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
