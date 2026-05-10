Ajker Patrika
বেসরকারি

মিনিস্টারে লোক নেবে, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
মিনিস্টারে লোক নেবে, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডিলার চ্যানেল বিভাগে ‘ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ৩ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রি পাস হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ

কর্মক্ষেত্র: অফিস

বয়স: ৩০-৪০ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা, ট্যুর অ্যালাউন্স, দুটি উৎসব বোনাস, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জুন ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগশিল্পচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিপ্রতিষ্ঠানের খবরচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

মাদক কারবারিকে ছাড়াতে গিয়ে বিপাকে বিএনপি-জামায়াত নেতারা, সারা রাত থানায় আটকে রাখলেন ওসি

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সম্পর্কিত

মিনিস্টারে লোক নেবে, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

মিনিস্টারে লোক নেবে, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সিভিল সার্ভিস কার্যালয়ে ১৫৫ পদে নিয়োগ

সিভিল সার্ভিস কার্যালয়ে ১৫৫ পদে নিয়োগ

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

পলমল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ

পলমল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ