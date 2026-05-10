পলমল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ

পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৬ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (এইচআরএম/ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৫ বছর।
বেতন: ২৪,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: মোবাইল বিল, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, দুটি উৎসব বোনাস, টিফিন বিল, বিকল্প ছুটি এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ জুন ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
