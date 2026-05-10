ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিশিয়ান’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি/ভোকেশনাল/এইচএসসি পাস হতে হবে।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ভোকেশনাল/এইচএসসি পাস হতে হবে।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ মে ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
