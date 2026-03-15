স্যাটেলাইট কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডে (বিএসসিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিএসসিএলের দুই ক্যাটাগরির পদে মোট চারজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ মার্চ এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: প্যানেল আইনজীবী (বিভিন্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালত, বিভিন্ন সিএমএম বা সিজেএম আদালত)।
পদ সংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীকে আইন বিষয়ে ন্যূনতম এলএলবি (স্নাতক) এবং এলএলএম (স্নাতকোত্তর) বা বার অ্যাট ল ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: প্যানেল আইনজীবী (মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ)।
পদ সংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীকে আইন বিষয়ে ন্যূনতম এলএলবি (স্নাতক) এবং এলএলএম (স্নাতকোত্তর) বা বার অ্যাট ল ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
আবেদন ফি: ৫৬ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ এপ্রিল, ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
