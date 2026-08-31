Ajker Patrika
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কাজী ফার্মস নিয়োগ দিচ্ছে, রয়েছে গ্র্যাচুইটিসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
কাজী ফার্মস নিয়োগ দিচ্ছে, রয়েছে গ্র্যাচুইটিসহ নানা সুবিধা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কনট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং বিভাগে ‘রিজিওনাল ইনচার্জ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: কনট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং।

পদের নাম: রিজিওনাল ইনচার্জ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পশুপালন বিষয়ে ডিভিএম বা বিএসসি ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ৭-৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস, বাইক ভাতা, দৈনিক ভাতা, কৃতিত্ব পুরস্কার, অর্জিত ছুটি রূপান্তর, হ্যান্ডসেট ভাতা, বিবাহ ভাতা।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

বিষয়:

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