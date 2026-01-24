কর্মী নেবে ওয়ালটন, ৪৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন প্লাজা। প্রতিষ্ঠানটিতে হেড অব ই-কমার্স পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২১ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হেড অব ই-কমার্স।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস এবং ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৩৫–৪৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের (এনপিসিবিএল) অধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২১ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৩৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ১৪৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুটি পদ হলো সহকারী পরিচালক ও কোর্ট ইন্সপেক্টর।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক পদে লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীরা পরীক্ষার দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।৪ ঘণ্টা আগে
প্রতিটি সফল নেতৃত্বের পেছনে থাকে নানা অভিজ্ঞতা ও ভাবনার গল্প। তবে সেই অভিজ্ঞতা অন্যদের কাছে কতটা স্পষ্টভাবে পৌঁছাচ্ছে, কিংবা শ্রোতারা তা কীভাবে গ্রহণ করছেন, এ বিষয়টি অনেক সময় গুরুত্ব পায় না। যোগাযোগ বলতে আমরা সাধারণত তথ্য আদান-প্রদানকে বুঝি।৬ ঘণ্টা আগে