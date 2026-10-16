মার্তিনেসকে নিয়ে বিপাকে আর্জেন্টিনাও

মার্তিনেসকে নিয়ে বিপাকে আর্জেন্টিনাও
চ্যাম্পিয়নস লিগে ক্লাব ব্রুগার বিপক্ষে খেলার পর ঝামেলায় পড়ে গেছেন লাউতারো মার্তিনেস। তাঁর এই চোট শুধু ইন্টার মিলানেরই নয়। আর্জেন্টিনার দুশ্চিন্তার কারণও হয়ে উঠেছেন তারকা স্ট্রাইকার।
মঙ্গলবার রাতে ক্লাব ব্রুগার কাছে ৪-৩ গোলে ইন্টার মিলান হারের পর মার্তিনেসের শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়। পরীক্ষার ফল নিয়ে ইন্টার আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, তাঁর বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে টান পড়েছে। কত দিনের জন্য ছিটকে গেছেন, তা অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে বিদেশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, কমপক্ষে এক মাস মার্তিনেসকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।
ধারণা করা হচ্ছে, আগামী মাসে ফিফা উইন্ডো শেষ হওয়ার আগে মাঠে ফিরতে পারবেন না মার্তিনেস। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচগুলোর জন্য লিওনেল স্কালোনির দলে মার্তিনেস যোগ দিতে পারবেন না। রোজ্জানোর হিউম্যানিটাস ইনস্টিটিউটে চিকিৎসক দল মার্তিনেসের শারীরিক অবস্থার ওপর নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।
মার্তিনেসের চোট ইন্টার মিলানের জন্য বিশেষভাবে দুর্ভাগ্যজনক। তাতে ৩১ অক্টোবর এসি মিলানের বিপক্ষে বহুল প্রতীক্ষিত ডার্বিতে খেলতে পারবেন না। সিরি ‘আ’তে তিনি দারুণ ছন্দে আছেন। এরই মধ্যে পাঁচ ম্যাচে ৪ গোল করেছেন। নতুন কোচ ক্রিস্তিয়ান কিভুর অধীনে ইন্টারের কৌশলগত পরিকল্পনায় মার্তিনেসের নেতৃত্ব ও গোল করার দক্ষতা দারুণভাবে ফুটে উঠেছে।
ক্লাব ব্রুগের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে পেশিতে চোট পাওয়ায় অন্তত এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে ইন্টার মিলানের অধিনায়ক লাউতারো মার্তিনেজকে। সান সিরোতে অনুষ্ঠিত ওই ম্যাচে চোট পাওয়ার আগে আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী এই স্ট্রাইকার জোড়া গোল করেছিলেন। পুরো ম্যাচজুড়েই দলের আক্রমণভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ম্যাচের শারীরিক ধকল শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।
স্কাই স্পোর্ট ইতালিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মার্তিনেসকে ছাড়া সাত ম্যাচ খেলতে হবে ইন্টারকে। এই তালিকায় রয়েছে বোলোনিয়া, ফিওরেন্তিনার বিপক্ষে সিরি ‘আ’র দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে শাখতার দোনেৎস্ক, ফেইনুর্ডের বিপক্ষেও দুটি ম্যাচে নিয়মিত অধিনায়ককে পাবে না ইন্টার। চলতি মৌসুমে ইন্টারের জার্সিতে ৭ ম্যাচে ৬ গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে।
ক্লাব ব্রুগার বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগে মঙ্গলবার রাতে পুরো ৯০ মিনিট খেলে জোড়া গোল করেন মার্তিনেস। কিন্তু শেষ মুহূর্তে চোটটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। মার্তিনেসের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট ঘরোয়া ও ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত সূচির সামনে দাঁড়িয়ে দল গঠনের সমস্যায় পড়েছেন ইন্টার কোচ ক্রিস্তিয়ান কিভু।
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২২ নভেম্বর আতালান্তার বিপক্ষে সিরি ‘আ’র অ্যাওয়ে ম্যাচে মার্তিনেস মাঠে ফিরতে পারেন। আপাতত তাঁর দীর্ঘ বিরতি পড়েছে। আর্জেন্টিনার জার্সিতে এখন পর্যন্ত ৮৭ ম্যাচে ৪২ গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট করেছেন ১৫ গোলে। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ৩ গোলের পাশাপাশি এক অ্যাসিস্ট করেছেন।