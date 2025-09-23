Ajker Patrika
> চাকরি
> এনজিও

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় ৬০ জনের চাকরি, আবেদন শুরু

চাকরি ডেস্ক 
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় ৬০ জনের চাকরি, আবেদন শুরু

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠানটি দেশের একাধিক বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: ইউনিট ম্যানেজার।

পদ সংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম স্নাতক পাস। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ইউনিট ম্যানেজার পদে এমআরএ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা ও কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৮ বছর।

বেতন: শিক্ষানবিসকালে সর্বসাকুল্যে ৪০,২০০ টাকা। স্থায়ীকরণের পর মোট বেতন ও ভাতা ৪৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: এ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার-এসিডিও।

পদ সংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম স্নাতক পাস। ঋণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট পদে অভিজ্ঞতা, মোটর সাইকেল চালনায় ও কম্পিউটারে দক্ষ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

বেতন: শিক্ষানবিসকালে সর্বসাকুল্যে ২৬,৮০০ টাকা। স্থায়ীকরণের পর মোট বেতন ও ভাতা ৩৩,৯৮২ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (যোগাযোগ নম্বরসহ), শিক্ষার সনদ ও জাতীয় পরিচয় পত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ, এক কপি ছবিসহ “ওয়েভ ফাউন্ডেশন” শিরোনামে ২০০ টাকার ডিডি/পে-অর্ডারসহ নির্ধারিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ‘‘প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ২২ / ১৩ বি, ব্লক-বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা–১২০৭’’।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর, ২০২৫

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরচাকরিএনজিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

ভবদহের দুঃখ ঘোচাতে আসছে সেনাবাহিনী, খনন করবে ৫ নদ-নদীর ৮১.৫ কিমি

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

ছাত্রদলের দাবির মুখে রাকসু ভোট পিছিয়ে ১৬ অক্টোবর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় ৬০ জনের চাকরি, আবেদন শুরু

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় ৬০ জনের চাকরি, আবেদন শুরু

নৌবাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ৪৩০

নৌবাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ৪৩০

চাকরির সুযোগ দেবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

চাকরির সুযোগ দেবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালে চাকরি, নিয়োগ মুন্সিগঞ্জে

ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালে চাকরি, নিয়োগ মুন্সিগঞ্জে